منتخب مصر يتوج بكأس افريقيا ويشارك في الأولمبياد

ونجح المنتخب المصري في إنهاء الشوط الأول لصالحه بفارق أربعة أهداف (15-11) مع الثواني الأخيرة بفضل هدف صاروخي ليحيى الدرع.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب تونس في العودة وتقليص الفارق إلى هدفين في أول 6 دقائق 14-16، لكن الفراعنة استعادوا السيطرة بعد مرور 10 دقائق وأحرز أحمد الأحمر أول أهدافه في هذا الشوط.

وبالرغم من محاولات تونس لتقليص الفارق، حافظ لاعبو منتخب مصر على تقدمهم بفارق 5 أهداف قبل عشر دقائق من نهاية المباراة (24-19).

وتوقفت المباراة في الدقيقة 28 من الشوط الثاني بعد أن قامت جماهير المنتخب التونسي بإلقاء زجاجات مياه على لاعبي مصر بجانب نزول أحد المشجعين أرضية صالة رادس، وتم استكمال المباراة بعد عودة الهدوء إلى الصالة.

وحاول منتخب تونس تقليص الفارق والعودة في المباراة لكن الفراعنة خرجوا بها الى بر الامان 27-23، ونجحوا في تحقيق الانتصار الأول لهم في تاريخ مواجهاتهم أمام تونس على أرضها ووسط جماهيرها.

وأحرز منتخب الجزائر المركز الثالث بعد الفوز على أنغولا 32-27.

وسيخوض كل من المنتخبين التونسي والجزائري ملحق التصفيات المؤهلة للأولمبياد خلال الفترة من 17 إلي 19 نيسان/أبريل مع كل من فرنسا وكرواتيا والبرتغال وألمانيا وسلوفينيا والسويد.

يذكر أن منتخبات تونس والجزائر وأنغولا والرأس الأخضر والمغرب والكونغو الديمقراطية ضمنت المشاركة في بطولة العالم لكرة اليد والتي ستحتضنها مصر في عام 2021.

* الصورة من الأرشيف