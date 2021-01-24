مصر في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد

وكان منتخب مصر بحاجة للفوز أو التعادل أمام سلوفينيا كي يضمن مكاناً له في دور الثمانية عقب فوزيه على "الاتحاد الروسي" وبيلاروسيا في الدور الرئيسي.

ولم يقدم الفراعنة الأداء المنتظر في الشوط الأول فتأخروا بالنتيجة بفارق أربعة أهداف مع نهايته 12-8.

وانتفض زملاء أحمد الأحمر بعد الدقائق الـ10 الأولى من الشوط الثاني واستغلوا النقص العددي ليقصلوا الفارق تدريجياً ويعدلوا النتيجة في ظل لعب سلوفينيا دون حارس في الحالة الهجومية.

وبقيت المباراة متوازنة حتى الدقائق الأربع الأخيرة وسط تألق لافت للطيار حارس مصر قبل أن يتقدم أصحاب الأرض بفارق هدفين قبل دقيقتين من النهاية 25-23.

وسجّل يحيى الدرع هدف الحسم عندما كانت النتيجة تشير لتقدم مصر 25-24 في الدقيقة 59:34 قبل أن تأتي صافرة الوقت المستقطع التي ألغت الهدف ومن ثم أتى التعادل من سلوفينيا 25-25.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة قبل مباراة السويد 6 نقاط أمام "الاتحاد الروسي" صاحب النقاط الخمس.

وحاز يحيى خالد على جائزة نجم المباراة.

وتقام البطولة في مصر بغياب الجماهير بسبب فيروس كورونا.

المزيد من التفاصيل بعد قليل.