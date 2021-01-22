مصر تضع قدماً في ربع نهائي مونديال اليد

رفع بذلك منتخب الفراعنة رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة المجموعة مؤقتاً، فيما تجمد رصيد بيلاروسيا عند نقطتين في المركز الخامس.

وعقب اللقاء حصل أحمد هشام السيد على جائزة رجل المباراة.

شهدت بداية المباراة سيطرة مصرية وكان يحيى الدرع المسجل للهدف الأول قبل أن يضيف أحمد هشام "دودو" الثاني.

سجلت بيلاروسيا أول أهدافها، قبل أن يبدأ أحمد الأحمر العزف بهدف ثالث.

الأحمر سجل مجدداً وأتبعه محمد سند بهدفين، ليكون الفارق أربعة أهداف لأول مرة في الدقيقة الخامسة.

وتألق الحارس عصام الطيار بتصديه لأول كرة في الدقيقة السابعة، ثم سجل يحيى الدرع هدفاً سابعاً.



سجل علي زين هدفاً في الثانية الأخيرة من الشوط الأول لينتهي بتقدم مصر بنتيجة 21-14.

مع بداية الشوط الثاني واصل منتخب مصر السيطرة على اللقاء لتصبح النتيجة 34-25، واختتم أكرم يسري الأهداف في الدقيقة الـ59، لتنتهي المباراة بفوز مصر 35-26 لمصر بفارق 9 أهداف.



- فوز فرنسا والبرتغال -



وحقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره الأيسلندي في ثاني جولات المجموعة الثالثة للدور الرئيس بنتيجة 28-26.

وبهذه النتيجة حصلت فرنسا على نقطتين ورفعت رصيدها لـ8 نقاط إلى صدارة المجموعة، بفارق نقطتين عن البرتغال، فيما تجمد رصيد المنتخب الأيسلندي عند النقطة الثانية في المركز الرابع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب "الديوك" بنتيجة 16-14، قبل أن يحافظ على تقدمه خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحصل بياركي مار إليسون لاعب المنتخب الأيسلندي على جائزة أفضل لاعب في المباراة بالرغم من خسارة منتخب بلاده بعد تسجيله لـ9 أهداف.

كما فازت البرتغال على سويسرا بنتيجة 33-29.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب البرتغال 17-15، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.



وفاز فريق الاتحاد الروسي على نظيره المقدوني الشمالي بنتيجة 32-20 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

