لوتسا فايدا نجمة هنغاريا: "قطر مذهلة والبطولة قوية جداً"

حاورها: مازن الريس



وتألقت فايدا في مباريات منتخب هنغاريا لكرة اليد الشاطئية قبل الوصول إلى النهائي وسجّلت في أربع مناسبات من أصل ست أمام فيتنام في نصف النهائي.

وكانت فايدا (23 عاماً) إحدى اكتشافات البطولة التي تقام للمرة الأولى وتختتم اليوم الأربعاء، إذ كانت لاعبة حاسمة أمام اليونان في ربع النهائي لتساعد فريقها في تجاوز أصعب مبارياته في البطولة (15- 14) و (16 -14).

وقالت فايدا عن أجواء البطولة التي أشيد مراراً بلجنتها المنظمة: "فعلاً أحببت هذه البطولة والتنظيم كان جيد جداً، كان لدينا الفرصة للقيام بكل شيء، تناول الطعام بطريقة منظمة والاستشفاء والتحضير للمباريات، المزاح هذه هي أجواء كرة اليد المثالية".

وعن حالة الطقس: "حارٌ بعض الشيء ولكن هذه هي الألعاب الشاطئية".

وفيما يتعلق بدولة قطر خاصة وأنّ ضغط المباريات لم يمنح معظم المشاركين فرصة للإطلاع على معالم قطر وزيارة جميع الأماكن السياحية: "قطر مذهلة مع هذه المباني العملاقة، لم أر مثل ذلك، ربما أعود إلى هنا في يوم من الأيام، من يعرف؟".

وستلعب هنغاريا المباراة النهائية مساء الأربعاء أمام الدنمارك بعد أن شهد أداء الفريق تحسناً ملفتاً إثر تلقيه ثلاث هزائم في الدور الأول إحداها من الدنمارك وكذلك أمام البرازيل والأرجنتين.

وذكّرت فايدا بقوة المنافسة في المسابقات وتحديداً كرة اليد: "المستوى عالٍ حقاً والبطولة قوية جداً، هذه البطولة العالمية الأولى بالنسبة لي، لقد أحببتها".