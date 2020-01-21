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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة اليد

قطر تتأهل إلى كأس العالم لكرة اليد مصر 2021

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ضمنت قطر التأهل رسمياً إلى بطولة العالم لكرة اليد المقررة في مصر 2021 بعد فوزها على إيران وخسارة الكويت من كوريا الجنوبية ضمن البطولة الآسيوية.

beIN SPORTS

ووصلت قطر إلى نصف نهائي بطولة آسيا المقامة في الكويت وبالتالي الوصول إلى كأس العالم إثر انتصارها على إيران 31-25 وانتصار كوريا الجنوبية على الكويت 34-27 اليوم الثلاثاء.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في آسيا إلى مونديال مصر السنة القادمة، وقد استفادت قطر من فوزها الثاني في الدور الرئيسي (بعد الأول على كوريا الجنوبية) ورفع رصيدها إلى أربع نقاط وتوقف رصيد كل من كوريا الجنوبية وإيران عند نقطتين فقط قبل مباراتهما المرتقبة الخميس، فيما تحتل الكويت المركز الأخير بلا نقاط وقد خرجت رسمياً من حسابات التأهل.

المزيد من التفاصيل بعد قليل...

منتخب قطر لكرة اليد
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