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دوري الأمم الأوروبية
كرة اليد

قرعة كأس العالم لكرة اليد تبتسم لقطر وتقسو على تونس

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وضعت قرعة كأس العالم لكرة اليد المقررة في مصر العام المقبل، منتخب قطر في مجموعة سهلة إلى حد ما فيما أجبرت تونس على خوض اختبارات معقدة جداً.

Reuters


وأسفرت القرعة التي سحبت اليوم السبت عن مجموعات نارية وأخرى سهلة منطقياً، إذ قسمت المنتخبات الـ32 على 8 مجموعات في الدور التمهيدي للبطولة التي ستبدأ في كانون الثاني/يناير المقبل.

وجاء منتخب قطر في المجموعة الثالثة رفقة كرواتيا واليابان وأنغولا، بينما سيكون موقف تونس معقداً إثر وقوعها في مجموعة واحدة مع إسبانيا وبولندا والبرازيل.

واختار منتخب مصر المستضيف اللعب في المجموعة السابعة التي ستضم ممثلاً عن أميركا الجنوبية إضافة إلى السويد والتشيك، أما البحرين فجاءت رفقة الكونغو الديمقراطية والدنمارك والأرجنتين في المجموعة الرابعة.

وضمن أحد المنتخبات العربية على الأقل التأهل إلى الدور الرئيسي بعدما جاء الجزائر والمغرب في مجموعة واحدة بجانب البرتغال وأيسلندا، علماً أنّ القوانين تنص على تأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة للدور الرئيسي.

وكانت الدنمارك قد توّجت بلقب النسخة الماضية فيما جاءت النرويج ثانية وفرنسا ثالثة وألمانيا رابعة.


 

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