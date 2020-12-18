روسيا "بإمكانها المشاركة" في مونديال اليد

وسيكون مونديال 2021 المقرر في الفترة من 13 إلى 31 كانون الثاني/يناير المقبل، أول بطولة دولية تقام بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية ("كاس") الخميس استبعاد روسيا لمدة عامين من المشاركة في البطولات الدولية الكبرى بسبب التنشط الممنهج للدولة الروسية لا سيما بشأن الغش الذي حدث خلال الأولمبياد الشتوي عام 2014 في سوتشي والتزوير في بيانات مختبر موسكو.

وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، أوضحت محكمة التحكيم الرياضية من جهتها أن المنتخب الروسي يمكنه المشاركة "تحت علم محايد".

وشملت عقوبة المحكمة التي تنتهي في 16 كانون الأول/ديسمبر 2022، استبعاد روسيا من أولمبياد طوكيو الصيف المقبل والأولمبياد الشتوي في الصين عام 2022، في حين منحت الفرصة أمام الرياضيين الروس الذين لم يسبق معاقبتهم بسبب تناول المنشطات أو أمضوا فترة العقوبة المفروضة عليهم بسببها، للمشاركة تحت علم محايد.

وتشارك روسيا، على غرار بولندا، في مونديال مصر ببطاقة دعوة، وأوقعتها القرعة في المجموعة الثامنة إلى جانب كوريا الجنوبية وسلوفينيا وبيلاروسيا، فيما تلعب بولندا في المجموعة الثانية الى جانب البرازيل واسبانيا وتونس.







