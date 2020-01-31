رسمياً وحصرياً.. مصباح الصانعي يعتزل اللعب مع المنتخب التونسي

ونشر الصانعي قرار اعتزاله في تدوينة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شكر من خلالها كافة زملائه وكل الذين ساهموا في منحه الفرصة لتمثيل منتخب تونس لكرة اليد طيلة السنوات الماضية.

وسيتفرّغ الصانعي البالغ من العمر 29 عاماً بعد قرار الاعتزال الدولي لمشواره الاحترافي مع الأندية، حيث يخوض حالياً تجربة مع نادي النصر الإماراتي.

وفي تصريح حصري خصّ به beIN SPORTS من خلال اتصال هاتفي معه، قال الصانعي: "لقد حان الوقت لترك مكاني للاعبين آخرين يافعين وقادرين على تقديم الإضافة. لقد عانيت كثيراً من تكرار الإصابات في السنوات الأخيرة، وهو ما دفعني لأخذ هذا القرار الصعب".

ويأتي هذا القرار عقب فشل المنتخب التونسي في الحفاظ على تاجه القاري الذي خسره على أرضه بالهزيمة أمام المنتخب المصري الأحد الماضي في النهائي وبنتيجة (23-27).

واستهل الصانعي مشواره مع المنتخب في صنف الأواسط انطلاقاً من بطولة العالم في اليونان 2011 قبل أن يلتحق بالمنتخب الأول في 2012.

جدير بالذكر، أنّ الضارب الصاروخي، بدأ مشواره في نادي مدينته أولمبيك مدنين، قبل أن ينتقل إلى النجم الساحلي ومن ثم إلى تجربة قطرية مطولة في نادي القيادة سابقاً ومن ثم احترف اللعب في نادي شامبيري الفرنسي، قبل أن يستقر به الحال في النصر الإماراتي.