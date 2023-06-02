باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي لكرة اليد

وتغلّب باريس سان جيرمان على نانت 35-32 اليوم الجمعة ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وكان باريس سان جيرمان الطرف الأفضل في الشوط الأول الذي حسمه بفارق ثلاثة أهداف 19-16 قبل أن تتوازن المواجهة في معظم فترات الشوط الثاني.

واستفاد باريس سان جيرمان من النقص العددي الذي عانى منه نانت في الدقائق الأخيرة إثر خشونة بعض لاعبيه ليحسم المواجهة بفارق ثلاثة أهداف.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 52 نقطة بفارق أربع نقاط عن نانت ومونبلييه.

وهذا اللقب التاسع توالياً لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والعاشر عبر تاريخه.