باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي لكرة اليد

من قبل beIN SPORTS May 6, 2022 22:08 توّج باريس سان جيرمان اليوم الجمعة بطلاً للدوري الفرنسي لكرة اليد بفوزه على مونبلييه 37-33.