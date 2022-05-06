باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي لكرة اليد من قبل beIN SPORTS May 6, 2022 22:08 توّج باريس سان جيرمان اليوم الجمعة بطلاً للدوري الفرنسي لكرة اليد بفوزه على مونبلييه 37-33. Reuters باريس سان جيرمان مونبلييه كرة اليد السابق باريس سان جيرمان يسعى لحسم لقب اقرأ التالي ar آخر الأحداث May 6, 2022 22:08 باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي لكرة اليد May 6, 2022 13:27 باريس سان جيرمان يسعى لحسم لقب دوري كرة اليد April 4, 2022 14:05 باريس سان جيرمان يواصل تحليقه في الصدارة April 3, 2022 22:13 سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي لكرة اليد March 7, 2022 16:37 الاتحاد الدولي لكرة اليد يعاقب روسيا وبيلاروسيا March 7, 2022 14:33 باريس سان جيرمان يواصل الإبهار March 4, 2022 10:10 فرنسا تعزز صدارتها بفوزها على كرواتيا February 27, 2022 21:51 سان جيرمان يهزم نيم في الدوري الفرنسي لليد February 21, 2022 10:07 سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي لكرة اليد February 16, 2022 16:55 تكريم منتخب قطر لكرة اليد آخر الأحداث May 6, 2022 22:08 باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي لكرة اليد May 6, 2022 13:27 باريس سان جيرمان يسعى لحسم لقب دوري كرة اليد April 4, 2022 14:05 باريس سان جيرمان يواصل تحليقه في الصدارة April 3, 2022 22:13 سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي لكرة اليد March 7, 2022 16:37 الاتحاد الدولي لكرة اليد يعاقب روسيا وبيلاروسيا March 7, 2022 14:33 باريس سان جيرمان يواصل الإبهار March 4, 2022 10:10 فرنسا تعزز صدارتها بفوزها على كرواتيا February 27, 2022 21:51 سان جيرمان يهزم نيم في الدوري الفرنسي لليد February 21, 2022 10:07 سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي لكرة اليد February 16, 2022 16:55 تكريم منتخب قطر لكرة اليد