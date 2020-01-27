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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة اليد

المنتخب القطري يحتفظ ببطولة آسيا لكرة اليد

توّج المنتخب القطري بلقب بطولة آسيا لكرة اليد بفوزه على منتخب كوريا الجنوبية 33-21، اليوم الاثنين، في نهائي البطولة التي استضافتها الكويت.

beIN SPORTS

بهذا التتويج احتفظ المنتخب القطري بلقب بطولة آسيا لكرة اليد للمرة الرابعة توالياً بعد أعوام 2014 و2016 و2018.

بعد بداية متوازنة للمباراة تقاسم فيها المنتخبان السيطرة والأهداف استلم المنتخب القطري زمام الأمور وفرض سيطرته على الشوط الأول الذي انهاه متفوقاً بنتيجة 14-11.

في الشوط الثاني استمر المنتخب القطري في فرض نفسه سيداً للنهائي الذي أنهاه فائزاً 33-21.

في المباراة الترتيبية حسم المنتخب الياباني الصراع على المركز الثالث بفوزه على المنتخب البحريني 27-26 في وقت سابق اليوم.

وتأهلت منتخبات قطر وكوريا الجنوبية واليابان والبحرين إلى بطولة العالم 2021 بمصر.

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