المنتخب الدنماركي يحتفظ بلقبه بطلاً للعالم

الشوط الأول بين المنتخبين كان متكافئا على جميع الأصعدة وانتهى متعادلا بنتيجة 13 هدفا لكل طرف، قبل أن ينجح المنتخب الدنماركي في فرض إيقاعه نوعا ما واستغلال هفوات نظيره السويدي في الشوط الثاني منهيا اللقاء بفارق هدفين ومحققا اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

