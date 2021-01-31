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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة اليد

المنتخب الدنماركي يحتفظ بلقبه بطلاً للعالم

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حافظ المنتخب الدنماركي على لقبه في بطولة العالم لكرة اليد بعد تغلبه الأحد على المنتخب السويدي بنتيجة 26 هدفا مقابل 24.

AFP

الشوط الأول بين المنتخبين كان متكافئا على جميع الأصعدة وانتهى متعادلا بنتيجة 13 هدفا لكل طرف، قبل أن ينجح المنتخب الدنماركي في فرض إيقاعه نوعا ما واستغلال هفوات نظيره السويدي في الشوط الثاني منهيا اللقاء بفارق هدفين ومحققا اللقب للمرة الثانية في تاريخه.
 

كرة اليد بطولة العالم لكرة اليد
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