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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة اليد

إسبانيا تتجاوز فرنسا وتحصد البرونز في مونديال اليد

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حقق المنتخب الإسباني برونزية بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر، بفوزه على نظيره الفرنسي 35 – 29 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

AFP

وسيطر منتخب "لا روخا"، بطل العالم عامي 2005 و2013، على المباراة منذ البداية، وتقدم 4-0 في الدقائق الخمس الأولى، قبل أن يستعيد المنتخب الفرنسي توازنه ويسجل أول أهدافه مع الدقيقة السادسة.

لكن تألق حارس المرمى الإسباني رودريغو كوراليس رودال الذي تصدى لعشر تصويبات، منحت الماتادور فرصة حسم الشوط الأول بنتيجة 16-13.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإسباني تفوقه، وسط محاولات من "الديوك" للعودة بالمباراة، لكن من دون أي نتيجة.

واختير رودال أفضل لاعب في المباراة، لمساهمته في منح منتخب بلاده مركزاً على منصة التتويج.

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