• الشبكة الرائدة تنقل المنافسات النهائية لدوري الأمم الأوروبية (14 – 18 يونيو 2023)

• beIN تنقل تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 الجولة الثالثة والرابعة (16 – 20 يونيو 2023)

• الشبكة توفر تغطية حصرية لمنافسات بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً (21 يونيو – 8 يوليو 2023)

• beIN تجري مباحثاتٍ مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لبث المزيد من المنافسات التي من المُقرّر الإعلان قريباً

وتُجسّد هذه الخطوة امتداداً لاتفاقية سابقة تتيح للشبكة الرائدة نقل مباريات بطولة أمم أوروبا 2024 وتصفياتها، التي انطلقت في وقتٍ سابق من هذا العام.

وأعلنت beIN SPORTS عن نقل منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية من جديد، والتي تُلعب مباراتها النهائية في 18 يونيو. وتشهد منافسات الدور نصف النهائي مواجهة منتخب الطواحين الهولندية مقابل نظيره الكرواتي في 14 يونيو، قبل أن يواجه المنتخب الإيطالي نظيره الإسباني في 15 يونيو لتحديد طرفي النهائي من البطولة المنتظرة. كما تقدم beIN لعشاق كرة القدم في المنطقة هذا الصيف تغطية حصرية لمنافسات بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً المُقامة في رومانيا وجورجيا.

وتُجري beIN مباحثاتٍ مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لبث المزيد من المنافسات التي من المُقرّر الإعلان قريباً. وتستضيف beIN SPORTS، في إطار تغطيتها المميزة، نخبة المقدمين والنُقاد والخبراء على مستوى العالم ضمن استوديوهاتها التحليلية المتوفرة بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـbeIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرّنا ترسيخ العلاقات الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في إطار اتفاقية جديدة تطيل فترة تعاوننا لما يزيد عن عشرين عاماً. ونجحت قنوات beIN على مدار أعوامٍ في بث محتوى رياضي مميز للملايين من عشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال توفير تغطية إعلامية واسعة بلغاتٍ متعددة إلى جانب الاستوديوهات التحليلية بمشاركة أبرز الخبراء والنُقاد العالميين، ممّا يجعلها شبكة البث الرائدة على مستوى المنطقة بدون منازع".

منافسات عالمية مرتقبة

وتعِد beIN SPORTS عشاق كرة القدم بتجربة لا تنسى خلال العام الجاري من خلال تغطيتها لمنافسات بطولة كأس العالم للسيدات المُقامة في أستراليا ونيوزيلندا، إلى جانب تغطيتها المستمرة لمسابقات الأندية الأوروبية للرجال والسيدات والدوري الإنكليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الألماني لكرة القدم، وغيرها من بطولات التنس الكبرى، بما فيها بطولة ويمبلدون الشهر المقبل بالإضافة لبطولة العالم للبادل ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وغيرها الكثير.