

أعلنت مجموعة beIN الإعلامية، المجموعة العالمية للرياضة والاعلام والترفيه، وقناتها الرياضية الرائدة beIN SPORTS، عن إطلاق الفيديو الترويجي الجديد الخاص بالقناة الرياضية وذلك بالتعاون مع نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

ويعكس الفيديو الترويجي مدى تعلّق نجم إنجلترا العالمي بكرة القدم، وحجم الأمل والالهام والتركيز الذي تتطلّبه هذه الرياضة. ويأتي هذا التعاون الترويجي المميّز عقب اطلالة بيكهام عبر قناة beIN في حوار استثنائي الشهر الماضي، حيث قام بتسليط الضوء على مسيرته الرياضية وتجاربه في اللعب مع أكبر الأندية الأوروبية والعالمية، بينما يتطلّع قدماً الى الدور 16 من دوري أبطال أوروبا.

تمتد مسيرة ديفيد بيكهام الرياضية إلى أكثر من 20 عاماً، لعب خلالها مع أشهر الأندية الأوروبية كمانشستر يونايتد، وريال مدريد، وميلان ولوس أنجلوس غلاكسي، وباريس سان جيرمان، وذلك بالإضافة إلى انضمامه إلى المنتخب الإنكليزي. وكان بيكهام قد شارك في تحقيق الثلاثية لمانشستر يونايتد في عام 1999، حيث فاز النادي بالدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويأتي إطلاق الفيديو الترويجي اليوم تزامنا مع إطلاق الأدوار الاقصائية للدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، حيث ستجمع الجولة الأولى من المواجهات مباراتين بين كلاً من نادي باريس سان جيرمان ونادي ريال مدريد في باريس، ومانشستر سيتي وسبورتنج في مدينة لشبونة، وذلك يوم الثلاثاء الـ 15 من شهر فبراير الجاري.

وسينطلق بث المباريات في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك مباشرة على الهواء عبر قنوات beIN SPORTS 1 PREMUIM وbeIN 4K، حيث تم تخصيص استديو للتعليق على المباريات باللغة العربية، وbeIN SPORTS 1 ENGLISH حيث سيرافق المشاهدين خبراء ومعلّقين باللغة الإنجليزية، بالإضافة الى beIN SPORTS 1, 2 & 3 French مع معلّقين باللغة الفرنسية.

تجدر الإشارة الى أنّ قناة beIN SPORTS هي الناقل الرسمي للبطولة في 24 دولة ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة الى فرنسا.



