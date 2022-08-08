وفي هذا السياق، قال السيد طارق زينل الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والموارد البشرية لدى مجموعة beIN الإعلامية: "سينضم القحطاني اليوم إلى فريق عمل القناة، الذي يجمع نخبة المواهب الإعلامية من المحللين الرياضيين، كما ستعلن المجموعة تدريجياً عن العديد من الأسماء اللامعة التي ستنضم إليها قريباً. وهنا أود التنويه إلى أن إنضمام القحطاني إلى beIN يأتي في وقت إستثنائي من تاريخ مجموعتنا، حيث نعمل على قدم وساق لتغطية كأس العالم FIFA قطر 2022™

حصرياً في جميع أنحاء المنطقة، والذي يعد الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم".

من جهته أكد ياسر القحطاني أنه سعيد بخطوة الانضمام إلى المجموعة، وأنها تأتي في توقيت مناسب حيث يسبق ذلك اجتماع 32 منتخباً في المنطقة لأول مرة في مونديال قطر 2022، من بينها منتخب بلاده قائلاً: "أرجو أن تكون هذه الخطوة إضافة جيدة للمشاهد خاصةً مع نخبة من الشخصيات البارزة في مجال التحليل والإعلام الرياضي".

الجدير بالذكر أن ياسر القحطاني الذي توج أفضل لاعب في قارة آسيا للعام2007، سجل 172 هدفاً في 354 مشاركة له طوال مسيرته الرياضية التي امتدّت الى نحو 18 عاماً، ومن أبرز محطاته الاحترافية مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال العام 2006 بألمانيا، والذي شهد تسجيله هدفًا بمرمى المنتخب التونسي، بالإضافة إلى تتويجه هدافاً لبطولة كأس أمم آسيا للعام 2007، وتمثيله المنتخب السعودي لأكثر من من 11 عاماً.