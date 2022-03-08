وسيكون النقل عبر أربع وعشرين دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يوفر للبطولة أقصى قدر من الظهور الإعلامي في المنطقة.

وتشكل هذه المبادرات جزءاَ من التزام مجموعة beIN الإعلامية بالارتقاء بمكانة الرياضة والمواهب النسائية والاحتفاء بها سواء على الهواء أو خارجه في جميع أنحاء العالم.

ويعد هذا الاعلان الاستثنائي من beIN احتفالاً باليوم العالمي للمرأة، جزءاً من مبادرة beINSPIRED، التي أطلقتها المجموعة على مستوى عالمي بهدف تسليط الضوء وتعزيز انتشار الألعاب الرياضية المهمشة إعلامياً، حيث تتمثّل مهمة beINSPIRED، في توفير منصة بثّ للفعاليات الرياضية المهمّشة، والاعتراف بالقيمية الحقيقية لكافة الألعاب الرياضية النسائية منها على وجه الخصوص، وأهمية الدور الذي تلعبه ضمن النظام الدولي للألعاب الرياضية.

وللعام الثاني على التوالي، عملت beIN على بثّ دوري أبطال أوروبا للسيّدات عبر منصاتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نقلت للمتابعين الجولات الاقصائية لفريق باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا للسيّدات عبر الفايسبوك والموقع الالكتروني الخاص بالفريق، وذلك في مايو من عام 2021. وقد جذبت المبادرة أكثر من 200،000 مشاهد، حيث سجّلت رقماً قياسياً لنسبة مشاهدة مباريات باريس سان جيرمان للسيّدات، كما أكّدت الأرقام زيارة حوالي ثلث المتابعين للمرّة الأولى لصفحة beIN على منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك.

وكانت beIN، قد سجّلت سابقة تاريخية على مستوى العالم حيث أقدمت على بثّ كأس العالم للسيّدات في 41 دولة، لتترأس بذلك قائمة أكثر أصحاب حقوق البثّ العالميين.

وقد أشارت الأبحاث التي أجرتها شركة ديلويت مؤخراً، على زيادة الاهمتمام بالرياضة النسائية من قبل المشجعين الرياضيين والمشاهدين بشكل عام، حيث أكّدت نتائج البحث بأن 84% من الجماهير الرياضية أقدمت على مشاهدة ما لا يقل عن مباراة نسائية واحدة خلال العام، وأن ثلثي المشاهدين بشكل عام أقدموا أيضاً على مشاهدة ما لا يقل عن مباراة نسائية واحدة خلال العام عينه.

كما تفتخر beIN ببث مباريات الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للسيّدات وذلك عبر المجانية وقناتها الخاصة على YouTube، وذلك ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ستستكمل بث المباريات المتبقية خلال الربع الثاني من العام حتى المباراة النهائية في 22 من شهر مايو القادم، وذلك عبر القنوات عينها. وستدخل بطولة دوري أبطال أوروبا للسيّدات الدور ربع النهائي في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث سيواجه بايرن ميونيخ فريق باريس سان جيرمان، بالتوازي مع مواجهة ريال مدريد لفريق برشلونة، وذلك في 22 من شهر مارس الجاري، وسيتبع ذلك مباراة يوفنتوس في مواجهة ليون وأرسنال في مواجهة مع فولفسبورغ اليوم التالي.

وبهذه المناسبة قال السيّد يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية: "لا يقتصر الدليل على التزام beIN تجاه الرياضات النسائية على قائمة حقوق البث الفريدة التي تتمع بها المجموعة لتغطية الأحداث الرياضية النسائية فقط، بل أيضاً من خلال الدور الذي تلعبه في تعزيز هذه الحقوق لمنح المواهب النسائية أقصى قدر من الانتشار. ويسرّنا أن نبث دوري أبطال أوروبا للسيّدات عبر قناتنا المجانية وقناتنا الرقمية على YouTube، حيث نضعها بين أيدي مشجعي الرياضات النسائية السابقين والجدد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يسعدنا أن نعلن عن هذه الخطوة في اليوم العالمي للمرأة، والتي تعد جزءاً من مبادرة beINSPIRED التي تولي اهتماماً كبيراً لمنح الرياضيات والمواهب النسائية - سواء على الشاشة أو خارجها - اعترافاً عالياً على الصعيد العالمي ".

تمتلك beIN اليوم، واحدة من أكبر قائمات حقوق البث للرياضات النسائية على مستوى عالمي، ففي عام 2021، كانت beIN SPORTS الناقل الرسمي لدوري أبطال أوروبا للسيّدات، ودوري أبطال أفريقيا للسيّدات، ودورة الألعاب الأولمبية – طوكيو 2020، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية – بكين، وكافة بطولات غراند سلام للتنس الخاصة بالسيدات (أستراليا المفتوحة، وفرنسا المفتوحة، وويمبلدون، والولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة) وذلك ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

كما عملت beIN على بثّ، بطولة رابطة لاعبات التنس المحترفات 2021، ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، بالإضافة الى كأس بيلي جين كينغ 2021 – كأس العالم للتنس للسيدات – وذلك ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفرنسا وأستراليا، وسباقات W Series ضمن نطاق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومجموعة من مباريات نادي باريس سان جيرمان للسيّدات في مختلف الأسواق؛ تباعاً مع مجموعة من الأحداث النسائية الرئيسية ككرة اليد وكرة السلة والسباحة وغيرها. كما تستعد beIN SPORTS لبث بطولة أمم أوروبا للسيّدات 2022 ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الصيف، وكذلك دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس في عام 2024.

وقد أعلنت beIN الشهر الماضي استحواذها على حقوق بث كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات Vitality للفترة المتبقية من موسم 2021/22 وذلك ضمن نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.