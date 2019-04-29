وأفادت دار كريستيز التي نظمت المزاد اليوم، عن جمع مبلغ 37,700 يورو من بيع سلسلة تذكارات مرتبطة ببوغبا، أبرزها الحذاءان اللذان انتعلهما في نهائي مونديال روسيا، حيث سجل الهدف الثالث لبلاده في مرمى المنتخب الكرواتي (4-2).

كما بيع القميص الذي ارتداه بوغبا خلال مباراة ضد المنتخب الهولندي في آذار/مارس 2017 ضمن التصفيات المؤهلة الى نهائيات كأس العالم، بمبلغ ثلاثة آلاف يورو، وقميص آخر ارتداه في الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2016 ضد إيسلندا بمبلغ أربعة آلاف يورو.

وجمع المزاد 400 يورو لقاء قميص لفريق بوغبا الحالي مانشستر يونايتد من مباراة في الدوري الإنكليزي ضد وست هام في 2017، إضافة الى 300 يورو لقاء كرة موقعة من قبله من مباراة في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، لم يجد قميص لبوغبا يعود الى حقبة دفاعه عن ألوان يوفنتوس الإيطالي، وارتداه خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنكليزي عام 2015، من يشتريه في المزاد، علما بأن قيمته التقديرية من قبل المنظمين كانت تبلغ 1500 يورو.

وستعود عائدات المزاد الى جمعية تعنى بإعادة دمج من خلال الرياضة، للأشخاص بين 12 و25 عاما يعانون من آثار التسرب المدرسي.

