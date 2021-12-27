2021...عام رياضي حافل بالتتويجات للرياضة المصرية من قبل beIN SPORTS December 27, 2021 14:19 4:16 دقيقة تألّقت الرياضة المصرية في عام 2021 في الصرح الأولمبي بعديد الميداليات الأولمبية والبارالمبية في طوكيو، بينما واصل النادي الأهلي كتابة التاريخ بتتويج في دوري أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الإفريقية فضلا عن مركز ثالث في مونديال الأندية. تقارير إخبارية الأهلي المصري أولمبياد طوكيو كأس السوبر الإفريقية دوري أبطال إفريقيا -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة مانشيني واثق من قدرة إيطاليا على بلوغ مونديال قطر 4:16 دقيقة 2021...عام رياضي حافل بالتتويجات للرياضة المصرية 0:42 دقيقة توريس على أعتاب الانضمام إلى برشلونة 0:42 دقيقة لائحة أولية للمنتخب السوداني استعداداً للـ"كان" 0:46 دقيقة مارسيال يطلب من مانشستر يونايتد الرحيل 0:37 دقيقة رودجرز يعلن غياب بيريرا لقرابة شهرين بسبب الإصابة 0:24 دقيقة غوارديولا يشدد على صعوبة الفوز على ليستر سيتي 3:04 دقيقة نيوكاسل يأمل تحسين مركزه من بوابة مانشستر يونايتد 1:00 دقيقة تأجيل مباراة الرجاء والجيش الملكي بسبب "كوفيد-19" 1:08 دقيقة تأجيل مباراة أرسنال وضيفه وولفرهامبتون