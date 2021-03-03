100 يوم على انطلاق كوبا أميركا من قبل beIN SPORTS March 3, 2021 14:18 2:58 دقيقة تنظيم كوبا أميركا بين دولتين هما الأرجنتين وكولومبيا كان قراراً تاريخياً وغير مسبوق. لكن الأهداف من وراء هذا القرار اصطدمت بتحدٍ كبير فرضه وباء كورونا فيما تسعى الاتحادات القارية والمحلية إلى التغلب على التحديات من أجل إقامة نسخة ناجحة. كولومبيا كوبا أميركا الأرجنتين فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 3:55 دقيقة ترقب في إيطاليا حول المكان الذي سيستضيف اليورو 3:38 دقيقة نجوم يافعة ستكون تحت المجهر في اليورو 2:38 دقيقة بلباو جاهزة وإسبانيا منافس جدي على اللقب 6:20 دقيقة المشهد الختامي ليورو 2020 سيكون على مسرح ويمبلي 2:43 دقيقة البرتغال للحفاظ على مكانتها في القارة العجوز 3:03 دقيقة ترسانة من اللاعبين المميزين في المنتخب الفرنسي 5:08 دقيقة لوجستياً بريطانيا غير قادرة على استضافة اليورو 3:17 دقيقة كوبا أميركا: البرازيل تسعى للحفاظ على لقبها 3:26 دقيقة البرازيل تعول على نجمها البار 3:35 دقيقة بعد وصافات عدة... ميسي يطمح للتاج في بلاده