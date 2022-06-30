10 مرشحين عرب في القائمة الأولية لجائزة أفضل لاعب إفريقي من قبل beIN SPORTS June 30, 2022 16:21 0:36 دقيقة كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن لائحة أولية تضم ثلاثين لاعباً سيتنافسون على جائزة أفضل لاعب لهذا العام. تقارير إخبارية محمد صلاح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة التعادل يحسم مواجهة فرنسا وإيطاليا 1:22 دقيقة المنتخب الأسترالي ينجح في العبور إلى الدور الثاني 2:50 دقيقة الكوستاريكي مارتينيس خريج "أسباير" يلفت الأنظار 0:51 دقيقة فيتيل الفيتنامي إلى نصف النهائي 5:19 دقيقة تسيتسيباس يتجاوز عقبة الأسترالي تومبسون بنجاح 5:43 دقيقة بليسكوفا تغادر ويمبلدون من الدور الثاني 0:36 دقيقة القائمة الأولية لجائزة أفضل لاعب إفريقي 0:41 دقيقة برشلونة يبيع 10% من حقوق البث التلفزيوني 2:31 دقيقة المسرح يتقاسم الحضور الجماهيري مع الرياضة في وهران 1:02 دقيقة كيليني يتطلع لتحقيق الألقاب مع لوس أنجليس أف سي