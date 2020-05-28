️لقاء مع كريم رقيق May 28, 2020 19:04 23:48 دقيقة لا تفوت الحوار الذي أجراه محمد كيدان مع مدافع هرتا برلين كريم رقيق -آخر الفيديوهات 23:48 دقيقة ️لقاء مع كريم رقيق 2:24 دقيقة رولان غاروس يستعد للخريف 3:40 دقيقة آخر أخبار ومستجدات الدوري الإنكليزي الممتاز 4:35 دقيقة آخر مستجدات عودة الدوري الإسباني 3:34 دقيقة أوغسبورغ يتعادل سلبياً مع بادربورن 2:57 دقيقة تعادل إيجابي بين أونيون برلين وماينتس 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 4:24 دقيقة هوفنهايم يضرب شباك كولن بثلاثية 0:29 دقيقة تحديد موعد مباراتي نصف نهائي كأس ألمانيا 3:52 دقيقة 4 أهداف في قمّة لايبزيغ وهيرتا برلين