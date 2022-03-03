يويفا يقرّ عقوبات بحق منتخبات وأندية بيلاروسيا من قبل beIN SPORTS March 3, 2022 13:58 0:41 دقيقة قرّر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس خوض منتخبات وأندية بيلاروسيا مبارياتها على أرض محايدة ودون حضور جماهيري بشكل فوري. تقارير إخبارية بيلاروسيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا -آخر الفيديوهات 11:15 دقيقة استياء روسي من قرار اللجنة البارالمبية الدولية 0:50 دقيقة أمير عبدو مدرباً جديداً للمنتخب الموريتاني 0:37 دقيقة الأوكراني راكيتسكي يفسخ عقده مع زينيت سان بطرسبورغ 0:43 دقيقة مرحلة المجموعات لدوري الأبطال ستقام بنظام التجمع 0:43 دقيقة بالميراس يتوّج بطلاً لريكوبا سود أمريكانا 0:41 دقيقة يويفا يقرّ عقوبات بحق منتخبات وأندية بيلاروسيا 0:47 دقيقة تشيفيرين يحذّر الأندية الداعمة لفكرة "السوبر ليغ" 0:27 دقيقة فورمولا 1 تفسخ عقدها مع مروج جائزة روسيا الكبرى 0:38 دقيقة فيرستابن يمدد عقده مع ريد بول حتى عام 2028 1:31 دقيقة NBA - باكس يقلب الطاولة على ميامي في الرمق الأخير