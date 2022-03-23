وأضافت الهيئة القارية أن "تحديد البلد المضيف" للمسابقتين "سيتم الإعلان عنه في أيلول/سبتمبر 2023". وتبدو كل من روسيا وتركيا مهتمتان باستضافة أي من النسختين، فيما تأمل المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا استضافة نسخة 2028 وإيطاليا 2032.

