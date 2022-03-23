وأضافت الهيئة القارية أن "تحديد البلد المضيف" للمسابقتين "سيتم الإعلان عنه في أيلول/سبتمبر 2023". وتبدو كل من روسيا وتركيا مهتمتان باستضافة أي من النسختين، فيما تأمل المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا استضافة نسخة 2028 وإيطاليا 2032.
"يويفا" يعلن عن أسماء الدول المهتمة باستضافة يورو 2028 و2032
وأضافت الهيئة القارية أن "تحديد البلد المضيف" للمسابقتين "سيتم الإعلان عنه في أيلول/سبتمبر 2023". وتبدو كل من روسيا وتركيا مهتمتان باستضافة أي من النسختين، فيما تأمل المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا استضافة نسخة 2028 وإيطاليا 2032.
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