ففي رسالة إلى الاتحادات الخمسة والخمسين قال رئيس يويفا أليكسندر تشيفيرين إن على جميع الاتحادات وروابط الدوريات العمل على إعداد خطة لاستئناف المسابقات المحلية وإرسالها إلى الاتحاد قبل الخامس والعشرين من الشهر المقبل، مضيفا أن الخطة يجب أن تتضمنَ تاريخَ العودة إلى الملاعب والطريقة التي سيتم من خلالها إكمال المسابقات.

