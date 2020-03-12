أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه بسبب التطورات السريعة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا حول العالم، أنه دعا إلى عقد اجتماع الثلاثاء القادم 17 مارس للبت في مصير جميع البطولات الأوروبية المحلية والقارية.

وتشمل هذه البطولات منافسات الدوريات ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكذلك يورو 2020.

وشملت الدعوة الاتحادات الـ55 المنضوية في يويفا وممثلي البطولات الأوروبي والنوادي وممثلي فيفبرو.

وأوضح الاتحاد في بيان أنه سيعقد عبر تقنية الاتصال بالفيديو اجتماعا "لبحث رد كرة القدم الأوروبية على تفشي الفيروس (...) في ضوء التطورات الراهنة بشأن انتشار -كوفيد-19- على امتداد أوروبا وتبدل تقييم منظمة الصحة العالمية" التي صنّفت الفيروس الأربعاء وباء عالميا.

ولم يتطرق الاتحاد القاري في بيان إعلان الاجتماع، الى التقارير الصحافية التي تتحدث عن قرار وشيك بشأن مباريات مسابقتي دوري الأبطال و"يوروبا ليغ" التي تسبق موعده.

وسبق للاتحاد القاري أن أعلن إرجاء مباراتين في "يوروبا ليغ" الخميس، بين إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي من جهة، وإنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني من جهة أخرى، في ظل وقف الرحلات بين البلدين.