يأتي هذا الاجتماع في ظل المخاوف العالمية من فيروس كورونا المستجد.

وبدأ يويفا الذي يتخذ من مدينة نيون السويسرية مقراً له، لقاءاته التي تقام عبر تقنية الاتصال بالفيديو، عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينيتش، مع ممثلي الأندية ورابطات البطولات الوطنية وممثلي اللاعبين. ومن المقرر أن يلي ذلك لقاء مع ممثلي الاتحادات الوطنية الـ55، واجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد.

ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد في ختام هذا اليوم الطويل، قراراته بشأن مسابقتي الأندية وكأس أوروبا، والتي ستقدم صورة أوضح عن سبل استكمال البطولات الوطنية للموسم الكروي، في ظل التعليق شبه الكامل للمنافسات الذي فرضه تفشي "كوفيد-19".

وأشار يويفا إلى أن اجتماع الثلاثاء سيبحث في مصير "كل البطولات الوطنية والمسابقات القارية، إضافة إلى كأس أوروبا 2020" التي من المقرر أن تقام بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو، وتفرض تحديات إضافية هذا العام لأنها مقررة في 12 مدينة مختلفة على امتداد القارة.

وبحسب مصدر معني بكرة القدم العالمية، يجد يويفا نفسه أمام احتمال وحيد لا ثاني له، وهو تأجيل المنافسات المقررة.