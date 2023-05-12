يونس علي يشكر لاعبيه على هذا الإنجاز من قبل beIN SPORTS May 12, 2023 21:04 2:11 دقيقة شكر يونس علي، مدرب العربي، لاعبيه على كل ما قدموه للفوز بكأس أمير دولة قطر. مقابلات العربي كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 5:48 دقيقة العربي يتوج بلقب كأس أمير دولة قطر 2:11 دقيقة يونس علي يشكر لاعبيه على هذا الإنجاز 1:15 دقيقة أحمد سهيل: "هذا ما قاله لنا المدرب بخصوص المباراة" 1:07 دقيقة بادوسا تُقصي جابر وشفيونتيك تعبر بيسر في دورة روما 2:08 دقيقة السومة يتحدّث عن التتويج بلقب كأس أمير دولة قطر 10:47 دقيقة مراسم تتويج العربي بلقب كأس أمير دولة قطر 1:01 دقيقة ليس هناك نية لتغيير مكان إقامة نهائي دوري الأبطال 0:53 دقيقة تمديد الشراكة بين رابطة الدوري ورابطة اللاعبين 0:39 دقيقة نور الشربيني تفوز ببطولة العالم للاسكواش 1:20 دقيقة بنزيمة وألابا ورودريغو يغيبون عن التدريبات