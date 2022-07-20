وكان متوسط الميدان ذو 21 عاماً قد لعب الموسم الماضي معاراً إلى فينتشينتسا في الدرجة الثانية الإيطالية، قبل أن يعود إلى صفوف نادي السيدة العجوز، وتلقى رانوكيا تكوينه في ناديه الأم بيروجا قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.

