وكان متوسط الميدان ذو 21 عاماً قد لعب الموسم الماضي معاراً إلى فينتشينتسا في الدرجة الثانية الإيطالية، قبل أن يعود إلى صفوف نادي السيدة العجوز، وتلقى رانوكيا تكوينه في ناديه الأم بيروجا قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.
يوفنتوس يمدد عقد لاعبه الشاب رانوكيا حتى عام 2026
وكان متوسط الميدان ذو 21 عاماً قد لعب الموسم الماضي معاراً إلى فينتشينتسا في الدرجة الثانية الإيطالية، قبل أن يعود إلى صفوف نادي السيدة العجوز، وتلقى رانوكيا تكوينه في ناديه الأم بيروجا قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.
تقارير إخبارية يوفنتوس فيليبو رانوكيا