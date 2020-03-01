ويأتي اتخاذ هذه التدابير الوقائية من يوفنتوس بعد خوض فريقه لما دون 23 سنة لمواجهة ضد فريق بيانيزي في أليساندريا لحساب دوري الدرجة الثالثة "Serie C" في 23 شباط/فبراير، وإعلان الفريق التوسكاني القادم من بيانكاستانياو عن إصابة 4 من لاعبيه بالفيروس المستجد عالمياً، والذي ظهر في مقاطعة هوبي الصينية نهاية العام المنقضي.

وفي أول بيان رسمي له عقب هذه الإجراءات أكّد يوفنتوس أنّه لم تظهر أية أعراض للإصابة بالفيروس بين لاعبيه مضيفاً : "سيتم إيقاف كافة الأنشطة والتدريبات لفريق دون 23 عاماً وذلك بشكل مؤقت".

وأضاف الـ"بيانكونيري" في بيانه: "بعد ستة ايام من المواجهة (ضد بيانيزي) لم يظهر لاعبو يوفنتوس أي أعراض تؤكد الإصابة بالفيروس وهم يخضعون حالياً للإشراف الطبي. يوفنتوس على اتصال دائم برابطة الدوري الإيطالي (Lega Pro) في هذا الشأن".

وأحدث تفشي فيروس كورونا في الأراضي الإيطالية حالة من الفوضى والفزع انعكست على برمجة الأحداث الرياضية المحلية ولا سيما مباريات كرة القدم على صعيد الدوري الإيطالي "Serie A" وخصوصاً قمة المرحلة التي كانت ستجمع يوفنتوس بضيفه إنتر ميلان هذا الأحد لحساب المرحلة السادسة والعشرين قبل أن يقع رسمياً قرار تأجيلها، بالإضافة إلى خمس مباريات أخرى.