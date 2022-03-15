افتتح فابيو ميريتي التسجيل عند الدقيقة السادسة والستين ثم أضاف آنج شيبوزو الهدف الثاني بعدها بثلاثِ دقائقَ لينجح شباب يوفنتوس في التأهل لنصف النهائي الذي سيلعب في نيون في سويسرا.



وهو أول فريق إيطالي يبلغ المربع الذهبي للبطولة منذ روما في موسم 2014-2015.

