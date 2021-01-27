يورو 2020: الـ"يويفا" يجدد التزامه بتنظيم النهائيات في 12 مدينة من قبل beIN SPORTS January 27, 2021 21:30 0:42 دقيقة جدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "التزامه بتنظيم نهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة في 12 مدينة" كما كان مقرراً، وحدد مطلع نيسان/أبريل المقبل موعداً نهائياً لتحديد سعة كل ملعب. تقارير إخبارية يورو 2020 الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كأس أوروبا 2020 -آخر الفيديوهات 1:47 دقيقة توخيل: "لم نكن محظوظين" 3:50 دقيقة تشيلسي "توخيل" يكتفي بالتعادل مع ولفرهامبتون 1:35 دقيقة باخ يدعو إلى "الصبر" بشأن أولمبياد طوكيو 0:36 دقيقة العربي والسيلية إلى ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 0:54 دقيقة المنتخب المصري ينهزم أمام الدنمارك بصعوبة 0:54 دقيقة فنربهتشه يقدّم نجمه الجديد أوزيل لوسائل الإعلام 2:20 دقيقة مونتشي يتحدث عن اللاعبين المغاربة في إشبيلية 8:27 دقيقة ما المتوقع من توخيل لانتشال "سفينة تشيلسي"؟ 0:56 دقيقة صحيفة "بيلد": فليك قد يترك بايرن 0:30 دقيقة أرسنال يضم النرويجي أوديغارد على سبيل الإعارة