يورو السيدات: آيسلندا تنهي دور المجموعات بالتعادل مع فرنسا July 18, 2022 23:26 4:31 دقيقة أنهى منتخب آيسلندا دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا للسيدات بالتعادل مع فرنسا 1-1، لحساب المجموعة الرابعة. وغادر منتخب آيسلندا البطولة برصيد 3 نقاط في المركز الثالث، أما فرنسا فهي في الصدارة برصيد 7 نقاط. الملخصات يورو السيدات -آخر الفيديوهات 5:41 دقيقة سيدات المغرب إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 4:31 دقيقة يورو السيدات: آيسلندا تنهي دور المجموعات بالتعادل 3:29 دقيقة يورو السيدات: بلجيكا تبلغ ربع النهائي 2:28 دقيقة منتخب جنوب إفريقيا للسيدات إلى نهائي القارة 1:59 دقيقة جولة باريس سان جيرمان تدخل يومها الثاني في طوكيو 0:59 دقيقة ماني يعبر عن سعادته بالانضمام للفريق البافاري 0:59 دقيقة ثلاثية مذهلة من فريدي ترسل الأردن إلى ربع النهائي 0:27 دقيقة المنتخب الجزائري لكرة اليد يتأهل إلى كأس العالم 0:34 دقيقة ذهبية ماراثون السيدات للإثيوبية غوتايتوم 0:31 دقيقة ميلان يعلن تمديد عقد إبراهيموفيتش لعام واحد