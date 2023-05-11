يورغن كلينسمان يشيد بالبنى التحتية الموجودة في قطر May 11, 2023 14:58 0:45 دقيقة أشاد الألماني يورغن كلينسمان مدرب منتخب كوريا الجنوبية بالبنى التحتية الموجودة في قطر مبدياً رضاه عن نتيجة قرعة كأس آسيا - قطر 2023. وجاء منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة رفقة كل من ماليزيا والأردن والبحرين. مقابلات يورغن كلينسمان كأس آسيا قطر 2023 -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة الاتحاد الإفريقي يرفض طعن الترجي 0:28 دقيقة مونبلييه يعلن تعاقده مع الدولي الأردني التعمري 1:50 دقيقة محمد أمين يتحدث عن مجموعة المنتخب السعودي 1:09 دقيقة مساعد مدرب منتخب سوريا يشير إلى صعوبة المجموعة 0:45 دقيقة يورغن كلينسمان يشيد بالبنى التحتية الموجودة في قطر 2:42 دقيقة أحمد عيسى: "مجموعة متوازنة" 2:44 دقيقة مهدي كريم يشدد على ضرورة الاستعداد الجيد 2:10 دقيقة عدنان حمد: "بإمكاننا الوصول إلى أدوار متقدمة" 0:30 دقيقة مكرم دبوب متفائل بحظوظ فلسطين 1:06 دقيقة كيروش: "مهمتي هي بناء منتخب قطري قوي وصلب"