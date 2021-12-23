عاد مهاجم كريستال بالاس الإنكليزي ويلفريد زاها إلى تشكيلة منتخب بلاده كوت ديفوار للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في الفترة بين التاسع من كانون الثاني/يناير والسادس من شباط/فبراير المقبلين في الكاميرون، بعد أن ضمه المدرب الفرنسي باتريس بوميل إلى قائمة من 28 لاعبًا الخميس.

وغاب زاها عن النافدة الدولية الأخيرة في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بعد أن طلب من مدرّبه عدم استدعائه لأنه يريد التفكير بمستقبله مع منتخب "الفيلة".

وسينضم إلى خط هجوم قوي يضم على رأسه سيباستيان هالر، قناص أياكس أمستردام الهولندي ومتصدر هدافي دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسيلتحق اللاعبون بمعسكر تدريبي اعتبارًا من 27 كانون الأول/ديسمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية حتى السادس من كانون الثاني/يناير.

وأوقعت القرعة كوت ديفوار، حاملة اللقب عامي 1992 و2015، في المجموعة الخامسة مع غينيا الاستوائية، سيراليون والجزائر حاملة اللقب.



وهنا القائمة المؤلفة من 28 لاعبًا:

لحراسة المرمى: سيلفان غبوهو (فولكيتي كيتيما الإثيوبي)، بادرا علي (جاي دي آر ستارز الجنوب إفريقي)، إيرا تابيه (سان بيدرو)، سيسيه عبد الكريم (أسيك ميموزا).

للدفاع: سيرج أورييه (فياريال الإسباني)، إريك بايي (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، ويلي بولي (ولفرهامبتون الإنكليزي)، ويلفريد كانون (بيراميدز المصري)، أوديلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني)، سيمون ديلي (أدانا ديميرسبور التركي)، غيسلان كونان (رينس الفرنسي).

للوسط: حبيب مايغا (ميتز الفرنسي)، سيرج داي (سيون السويسري)، إبراهيم سانغاريه (أيندهوفن الهولندي)، جان دانيال أكبا أكبرو (لاتسيو الإيطالي)، فرانك كيسييه (ميلان الإيطالي)، حامد تراوري (ساسوولو الإيطالي)، جان ميشال سيري (فولهام الإنكليزي).

للهجوم: ماكسويل كورنيه (بيرنلي الإنكليزي)، ماكس غراديل (سيفاسبور التركي)، جيريمي بوغا (ساسوولو الإيطالي)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنكليزي)، جان إيفار كواسي (طرابزون سبور التركي)، نيكولاس بيبي (أرسنال الإنكليزي)، كريستيان كوامي (أندرلخت البلجيكي)، سيباستيان هالر (أياكس أمستردام الهولندي)، يوهان بولي (الريان القطري)، كوناتي كريم (أسيك ميموزا).