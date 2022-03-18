وقائع حفل افتتاح نهائي كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS March 18, 2022 17:07 11:46 دقيقة كانت النسخة الـ50 من نهائي كأس أمير دولة قطر مناسبة خاصة بالنسبة لعشاق المسابقة المثيرة، إذ سادت الأجواء الاحتفالية قبل انطلاق مباراة الدحيل والغرافة. تقارير إخبارية الغرافة كأس أمير دولة قطر الدحيل -آخر الفيديوهات 11:46 دقيقة وقائع حفل افتتاح نهائي كأس أمير دولة قطر 8:03 دقيقة مواجهات متباينة في ربع نهائي دوري المؤتمر 7:57 دقيقة برشلونة يواجه آينتراخت فرانكفورت في ربع النهائي 0:22 دقيقة مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 1:19 دقيقة رودري: "أريد الفوز بدوري الأبطال" 2:30 دقيقة أمير عبدو يعلن عن قائمة المنتخب الموريتاني 2:12 دقيقة الرجاء في تنقل صعب إلى جنوب إفريقيا 2:44 دقيقة قمّة منتظرة بين المريخ والأهلي 3:57 دقيقة وست هام يطيح بإشبيلية ويلحق بركب المتأهلين 0:41 دقيقة إيفرتون يتغلّب على نيوكاسل في الوقت القاتل