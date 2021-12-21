وقائع المؤتمر الصحفي لنادي الرجاء قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقية من قبل beIN SPORTS December 21, 2021 19:18 9:59 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لنادي الرجاء المغربي عشية مواجهة الأهلي المصري في كأس السوبر الإفريقية على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة. الأهلي المصري كأس السوبر الإفريقية الرجاء الرجاء الرياضي -آخر الفيديوهات 9:59 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للرجاء قبل مواجهة الأهلي 15:59 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للأهلي قبل مواجهة الرجاء 0:38 دقيقة السباح التونسي أحمد الحفناوي يواصل الإبداع 0:46 دقيقة مانشستر يونايتد يعيد فتح مركز تدريباته 0:36 دقيقة موتسيبي يؤكد إقامة أمم إفريقيا في موعدها 0:35 دقيقة تأجيل مباريات عشرة فرق في الدوري الأميركي للهوكي 2:43 دقيقة ابتهاج محمد تُشيد بملاعب مونديال قطر 1:19 دقيقة مدرب منتخب ناشئي اليمن يتحدث عن إنجازه التاريخي 0:29 دقيقة قائد منتخب فنلندا يعتزل كرة القدم نهائياً 0:36 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليستر وليفربول في كأس الرابطة