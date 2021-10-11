وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب قطر قبل مواجهة إيرلندا من قبل AFP October 11, 2021 19:01 8:59 دقيقة شدّد ماديبو لاعب منتخب قطر على أهمية الاستفادة من المباراة أمام إيرلندا المقررة يوم الثلاثاء وهو ما أكد عليه الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر. مقابلات منتخب إيرلندا منتخب قطر فيليكس سانشيز -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة محروس سوريا يؤكد على أهمية النقاط 0:50 دقيقة برانكو يشيد بمنتخب فيتنام 8:59 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي لمنتخب قطر قبل مواجهة إيرلندا 3:07 دقيقة منتخب ليبيا يستضيف نظيره المصري في مواجهة مصيرية 1:41 دقيقة جدلية حول هدف الفوز لمبابي.. ما مدى صحته؟ 3:46 دقيقة مزاعم حول انتهاكات أخلاقية بدوري السيدات الأميركي 2:37 دقيقة شفيونتك إلى رابع أدوار بطولة إنديان ويلز 0:56 دقيقة العطية يواصل سيطرته على رالي المغرب 0:38 دقيقة إقالة مارتينس من تدريب المنتخب الموريتاني 0:42 دقيقة ألمانيا للثأر من مقدونيا الشمالية وحسم التأهل