وقائع المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي لكرة القدم من قبل beIN SPORTS March 31, 2022 14:57 28:22 دقيقة شاهد وقائع المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس عقب انعقاد كونغرس الفيفا. مقابلات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا -آخر الفيديوهات 28:22 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي لكرة القدم 8:54 دقيقة الذوادي يشير إلى إشادة المنظمات العالمية بجهود قطر 25:52 دقيقة إنفانتينو: فيفا لم تقترح إقامة كأس العالم كل سنتين 3:19 دقيقة إنفانتينو يفتتح كونغرس الفيفا ويشيد بمونديال قطر 5:59 دقيقة كلمة مميزة لرئيس الوزراء القطري خلال كونغرس الفيفا 1:05 دقيقة كل ما تود معرفته عن موعد قرعة كأس العالم 4:32 دقيقة سيدات سان جيرمان إلى نصف النهائي على حساب بايرن 0:58 دقيقة كاكا وكاسياس يتحدثان عن الكرة الرسمية لمونديال قطر 1:48 دقيقة الخاطر: رفع أعلام المنتخبات المتأهلة لها طعم مميز 5:21 دقيقة سيدات برشلونة إلى نصف نهائي دوري الأبطال