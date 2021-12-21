وقائع المؤتمر الصحفي للأهلي قبل مواجهة الرجاء في كأس السوبر الإفريقية من قبل beIN SPORTS December 21, 2021 18:26 15:59 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للأهلي المصري قبل مواجهة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقية على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة. الأهلي المصري الرجاء البيضاوي كأس السوبر الإفريقية الرجاء الرياضي -آخر الفيديوهات 9:59 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للرجاء قبل مواجهة الأهلي 15:59 دقيقة وقائع المؤتمر الصحفي للأهلي قبل مواجهة الرجاء 0:38 دقيقة السباح التونسي أحمد الحفناوي يواصل الإبداع 0:46 دقيقة مانشستر يونايتد يعيد فتح مركز تدريباته 0:36 دقيقة موتسيبي يؤكد إقامة أمم إفريقيا في موعدها 0:35 دقيقة تأجيل مباريات عشرة فرق في الدوري الأميركي للهوكي 2:43 دقيقة ابتهاج محمد تُشيد بملاعب مونديال قطر 1:19 دقيقة مدرب منتخب ناشئي اليمن يتحدث عن إنجازه التاريخي 0:29 دقيقة قائد منتخب فنلندا يعتزل كرة القدم نهائياً 0:36 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ليستر وليفربول في كأس الرابطة