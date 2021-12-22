وفاة لاعب نادي مسقط العماني مخلد الرقادي من قبل AFP December 22, 2021 23:23 0:19 دقيقة تُوُفي لاعب نادي مسقط العماني مخلد الرقادي متأثراً بسقوطِه قبيل انطلاق مباراة في الدوري المحلي. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:38 دقيقة التعادل يحسم مباراة لوريان أمام باريس سان جيرمان 3:28 دقيقة ريال مدريد يعزّز صدارته للدوري الإسباني 5:30 دقيقة ليفربول يتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة 0:19 دقيقة وفاة لاعب نادي مسقط العماني مخلد الرقادي 0:31 دقيقة تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة 0:37 دقيقة توتنهام يبلغ نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية 4:23 دقيقة أتلتيكو مدريد يواصل إهدار النقاط 1:05 دقيقة موسيماني: "كنا جاهزين لسيناريو ركلات الترجيح" 1:07 دقيقة الشناوي ومعلول يشيدان بالأداء 1:53 دقيقة ماذا قال بانون بعد التتويج بكأس السوبر؟