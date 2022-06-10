وسجل بن حمودة هدفاً في الفوز بثلاثية نظيفة، بحسب ما أعلن ناديه اتحاد الجزائر الجمعة.

وكتب النادي "تتقدم إدارة اتحاد العاصمة بتعازيها الخالصة لعائلة بن حمودة إثر وفاة لاعب الاتحاد بلال بن حمودة. راجين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان... ستبقى في قلوبنا بلال".

وبرز بلال بن حمودة (24 سنة) خلال الموسم مع ناديه كما لفت الانتباه مع المنتخب خلال الدورة الرباعية المقامة حالياً في الجزائر بمشاركة السنغال والنيجر والكونغو الديمقراطية استعداداً لكأس الأمم الإفريقية للمحليين المقررة في كانون الثاني/يناير 2023 في الجزائر.

وتعرض اللاعب لحادث سير ليلاً أثناء عودته مع صديق له لبيته في مدينة الحجوط على بعد نحو 70 كلم عن ملعب "5 جويلية" في الجزائر العاصمة حيث جرت مباراة المنتخب ضد الكونغو الديمقراطية.

