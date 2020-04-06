ونعى النادي الملكي المدرب الذي أشرف على إدارته الفنية بين آذار/مارس 1991 وكانون الثاني/يناير 1992، متقدما "بخالص تعازيه لعائلته وأصدقائه".

من جهته، توجه القطب الثاني للعاصمة الإسبانية بتعازيه لذوي الراحل بتغريدة عبر حسابه على "تويتر" جاء فيها "أتلتيكو مدريد في حداد بعد وفاة مدربنا السابق رادومير أنتيتش".

وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية على موقعها الالكتروني، ان أنتيتش توفي بعد صراع طويل مع المرض.

وشغل أنتيتش منصبه في أتلتيكو على ثلاث فترات بين عامي 1995 و2000، وترك بصمة في النادي بقيادته الـ"كولتشونيروس" إلى ثنائية الدوري والكأس المحليين في موسم 1995-1996.

كما نعاه النادي الكاتالوني بتغريدة عبر "تويتر" جاء فيها "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا اليوم نبأ وفاة رادومير أنتيتش، الذي درب برشلونة عام 2003 (...) فلترقد روحك بسلام".

ودرّب أنتيتش برشلونة بين شباط/فبراير وحزيران/يونيو 2003.

وإضافة الى الأندية الثلاثة، تسلم أنتيتش مسؤولية الادارة الفنية لمنتخب بلاده بين العامين 2008 و2010، وقاده للفوز على ألمانيا (1-صفر) في دور المجموعات لكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، علما أنه الفوز الوحيد للمنتخب الصربي في البطولة.

بدوره أعرب الاتحاد الصربي لكرة القدم على موقعه على الانترنت عن أسفه لوفاة "أحد أفضل المدربين الصرب".

وأضاف "كل من عرفوا رادومير أنتيتش سيعانون الآن من فراغ في قلوبهم، ويمكن لصربيا ان تفتخر بوجود مثل هذا المثال للبلاد في الخارج. إنه مصدر فخر حقيقي"

وبدأ أنتيتش مسيرته الكروية كلاعب، ودافع عن ألوان أندية سلوبودا أوزيتشي (1967-1968) وبارتيزان بلغراد (1968-1976) الصربيين، وفنربغشة التركي (1976-1978)، وريال سرقسطة الإسباني (1978-1980)، وأخيرا لوتون تاون الإنكليزي (1980-1984).