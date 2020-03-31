

وأكدت شبكة "ار تي اس" السنغالية نبأ وفاة ضيوف.

وكان مقررا أن يتم نقل ضيوف من دكار عاصمة السنغال إلى مدينة نيس الفرنسية الجنوبية على متن طائرة خاصة مجهزة من الناحية الصحية اليوم الثلاثاء، لكن طائرته لم تقلع بسبب تردي وضعه الصحي قبل أن يتوفى على الأراضي السنغالية.

وترأس ضيوف، الصحفي السابق، نادي مرسيليا الفرنسي في الفترة من 2005 إلى 2009 وساهم بشكل كبير في بناء الفريق الذي توج بطلا للدوري الفرنسي عام 2010 بعد صيام دام 17 عاما.

ودخل ضيوف أحد مستشفيات دكار في الأيام الأخيرة بعد إصابته بفيروس كورونا واحتاج إلى جهاز تنفسي خلال فترة علاجه.