وجاء في بيان صادر عن سبيرز "نشعر بالحزن الشديد لوفاة العظيم جيمي غريفز، ليس فقط الهداف التاريخي لتوتنهام هوتسبير ولكن أفضل هداف شهدته هذه الدولة على الإطلاق".

266 goals. 379 appearances.



Not just Tottenham Hotspur’s record goalscorer but the finest marksman this country has ever seen. 💙 pic.twitter.com/rQxyjBFofH — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021

فيما ذكر تشيلسي في بيانه "أولئك الذين شاهدوا غريفز يخترق الدفاع بسهولة تامة والكرة بين قدميه، قبل أن يسكنها الشباك، يعتبرونه علنًا أفضل هدّاف لعب لنادي تشيلسي. عادةً ما يذهبون أبعد من ذلك، ويصفون اللاعب القادم من شرق لندن بأنه أفضل مهاجم في تاريخ كرة القدم الإنكليزية على الإطلاق".

كان غريفز لاعباً في منتخب إنكلترا الذي أحرز اللقب عام 1966 على أرضه، مسجلا 44 هدفًا في 57 مباراة دولية.

كان معدل أهدافه هائلاً حيث أحرز 357 هدفًا في المستوى الأول في بطولة إنكلترا، وهو رقم قياسي لا يزال قائمًا.

سجل 266 هدفًا لصالح توتنهام في 379 مباراة في مختلف المسابقات بين عامي 1961 و1970. أحرز في موسم 1962-1963 37 هدفًا في الدوري وهو رقم لم يتمكن أي لاعب من سبيرز من تحطيمه حتى الآن.

بدأ مسيرته مع تشبلسي وسجل في مبارته الأولى ضد توتنهام عام 1957، فيما أحرز في موسم 1960-1961 41 هدفًا في الدوري وهو رقم قياسي صامد أيضًا، لم يتمكن أي لاعب من "البلوز" من تجاوزه. خلال مسيرته في تشلسي (1957-1961)، أحرز 124 هدفًا في 157 مباراة في الدوري، إضافة الى 8 في مسابقات الكؤوس ومجموع 132 هدفًا في 169 مباراة.

أمضى فترة قصيرة مع ميلان الإيطالي في العام 1961 مسجلاً تسعة أهداف في 14 مباراة، قبل أن يعود الى إنكلترا ويلتحق بتوتنهام. لعب لاحقًا مع وست هام قبل أن يتنقل بين أندية متواضعة ويعتزل في العام 1980 ويعمل كمحلل تلفزيوني.

