وكتب الاتحاد الكرواتي على حسابه في "تويتر": "فقدت عائلة كرة القدم اليوم +مدرب كل المدربين+، اللقب الذي اشتهر به بلاجيفيتش في جميع أنحاء البلقان".

Izbornik Vatrenih @DalicZlatko biranim se riječima oprostio od svog brončanog prethodnika, Miroslava Ćire Blaževića, pridruživši se brojnim izrazima sućuti njegovoj obitelji. 💔🙏 pic.twitter.com/9Ml9afGIz1 — HNS (@HNS_CFF) February 8, 2023



وتوفي بلاجيفيتش بعد معركة طويلة مع مرض السرطان تم تشخيصه عام 2011.

وولد بلاجيفيتش في البوسنة في العاشر من شباط/فبراير 1935، وقاد الكروات في سن الثالثة والستين إلى نصف نهائي مونديال 1998 حيث خسروا أمام البلد المضيف المتوج باللقب لاحقاً 1-2، قبل أن يفوزوا على هولندا بالنتيجة ذاتها في مباراة تحديد المركز الثالث.

كان انجازاً كبيرا للبلد المستقل عن يوغوسلافيا منذ عام 1991، وجاء بعد ثلاث سنوات فقط من نهاية الحرب (1991-1995) التي تسببت في مقتل حوالي 20 ألف شخص.

بعد مسيرته كلاعب في يوغوسلافيا السابقة وسويسرا، بدأ "تشيرو" مسيرته التدريبية عام 1968 في سويسرا، خصوصاً على رأس الإدارة الفنية لنادي سيون وقاده إلى الفوز بكأس سويسرا عام 1974.

كان أول لقب كبير له هو الفوز ببطولة يوغوسلافيا مع دينامو زغرب عام 1982 وهو ما جلب له شعبية كبيرة.

كما درَّب في فرنسا (نانت) واليونان والصين وإيران وسلوفينيا والبوسنة. كان مدرباً لمنتخبات سويسرا وإيران والبوسنة والمنتخب الأولمبي الصيني.

وكان بلاجيفيتش معروفًا على الخصوص بقدرته على التحفيز، وهو مدرب "قادر على تغيير عقلية الأندية تمامًا في وقت قصير"، حسب صحيفة "فيتشيرنيي ليست" الكرواتية.

وكان المدرب الحالي لكرواتيا مواطنه زلاتكو داليتش أهداه المركز الثالث الذي أحرزه في مونديال قطر 2022، وقال عقب الفوز على المغرب 2-1: "أريد أن أهدي هذا الفوز إلى الرجل الذي هو أصل كل هذا +تشيرو+ (ميروسلاف) بلاجيفيتش. +أيها الزعيم+ إنها لك! حتى لو فزت بخمس ميداليات، فستظل أنت مدرب المدربين".



