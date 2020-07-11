

وأمضى تشارلتون، وهو الشقيق الأكبر لـ"السير" بوبي الذي كان أيضاً ضمن تشكيلة 1966 ونجماً سابقاً لمانشستر يونايتد، أكثر من عقدين من الزمن كلاعب في صفوف ليدز، خلال حقبة مهمة من تاريخ النادي، شملت التتويج بلقب بطولة إنكلترا عام 1969 ولقب مسابقة كأس الاتحاد عام 1972.



وأوضحت العائلة في بيان أنّ "جاك توفي بسلام الجمعة 10 تموز/يوليو عن عمر 85 عاماً"، مشيرة إلى أنه كان في منزله محاطاً بأفراد عائلته.



وتابعت: "بقدر ما كان صديقاً لكثيرين، كان زوجاً محبوباً، والداً، جدّاً وأباً لجدّ (...) لا يمكننا أن نعرب عن مدى فخرنا بالحياة الاستثنائية التي عرفها والفرح الذي وفّره للعديد من الأشخاص في قارات مختلفة ومن مختلف مناحي الحياة".



ووجه ليدز في بيان تحية إلى "بيغ جاك" ("جاك الكبير")، وهو لقب اكتسبه المدافع السابق في صفوف النادي لطول قامته (1,87 م).



وأعرب عن "الحزن العميق لوفاة أسطورة النادي جاك تشارلتون ليل أمس عن عمر 85 عاماً بعد مرض طويل".



وخاض تشارلتون كامل مسيرته مع ليدز ودافع عن ألوانه في 773 مباراة (رقم قياسي) سجل خلالها 96 هدفاً، بحسب بيان النادي الذي رأى أنّه كان "أحد أفضل من شغل مركز قطب الدفاع".