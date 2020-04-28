وكتب على حساب روبنسون المتوج مع ليفربول بلقب بطولة الأندية البطلة (دوري الأبطال حاليا) عام 1984: "بحزن شديد نعلن عن وفاة مايكل. ترك وراءه فراغا كبيرا، ولكن أيضا ذكريات لا تحصى، مليئة بنفس الحب الذي عبرتم عنه له. سنكون دائما ممتنين لكم على عدم ترككم هذا الرجل المبتهج يمر باختباراته بمفرده. شكرًا لكم".

وكان المهاجم السابق الذي لعب على الخصوص مع بريستون نورث إند (1975-1979) ومانشستر سيتي (1979-1980) وبرايتون أند هوف ألبيون (1980-1983) وليفربول (1983-1984) وكوينز بارك رينجرز (1984- 1986) في إنكلترا، وأوساسونا (1987-1989) في إسبانيا، يعاني من سرطان تم تشخيصه في خريف عام 2018.

وعلق ليفربول على وفاة نجمه السابق في تغريدة على حسابه في تويتر مرفقة بصورة له رافعا "الكأس ذات الأذنين الكبيرتين" (دوري الأبطال)، جاء فيها "نشعر بحزن عميق لعلمنا بوفاة لاعبنا السابق مايكل روبنسون عن 61 عاما. كل أفكارنا في ليفربول مع عائلة مايكل وأصدقائه في هذا الوقت العصيب. ارقد بسلام يا مايكل".

وخاض روبنسون أفضل موسم له مع ليفربول (1983-1984) حيث توج معه بالدوري الإنكليزي وكأس الرابطة والكأس القارية على حساب روما الإيطالي في العاصمة روما بركلات الترجيح (4-2، الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).

ونعى رئيس الحكومة الإسبانية بدرو سانشيز في تغريدة روبنسون قائلا "لقد رافقنا في الآلاف من فترات بعد الظهر في كرة القدم، وروى قصصا رائعة، وأظهر لنا طريق الحياة خارج نطاق الرياضة. شكرا لك، مايكل روبنسون. سنفتقدك. لا تمشي أبدا بمفردك (نشيد ليفربول: يو ويل نيفر ووك ألون)".

بعد اعتزاله اللعب، استقر روبنسون المولود في ليستر والذي اشتهر بروح الدعابة، في الأندلس بالجنوب الإسباني، وتحول إلى العمل في وسائل الإعلام حيث "أحدث ثورة في كيفية تحليل كرة القدم" بحسب ما أشارت إليه صحيفة "ال باييس" الثلاثاء.

كان جزءًا من المشهد السمعي البصري الإسباني، وعمل على الخصوص في الإذاعة والتلفزيون الإسبانية حيث علق على نهائيات كأس العالم 1990 عبر راديو كادينا سير وكنال بلوس.

خاض روبنسون 26 مباراة مع المنتخب الأيرلندي سجل خلالها خمسة أهداف.

