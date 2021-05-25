وصول بعثة نهضة بركان للدوحة تمهيداً للمشاركة في "السوبر الإفريقي" من قبل beIN SPORTS May 25, 2021 19:40 1:32 دقيقة وصل فريق نهضة بركان المغربي إلى الدوحة للمشاركة في مباراة كأس "السّوبر الإفريقي" التي ستستضيفها العاصمة القطرية وستجمعه بالأهلي المصري. تقارير إخبارية الأهلي المصري الدوحة كأس السوبر الإفريقي نهضة بركان قطر -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة سولشار يدرك حجم الضغوط على يونايتد في النهائي 0:42 دقيقة إيمري: "سنفعل ما بوسعنا للظفر باللقب" 0:40 دقيقة إجراءات تأديبية بحق ريال وبرشلونة ويوفنتوس 5:34 دقيقة الشعلة الأولمبية تستهل جولتها في محافظة كيوتو 1:32 دقيقة وصول بعثة نهضة بركان للدوحة 0:43 دقيقة منتخب موريتانيا يتطلّع لبلوغ نهائيات كأس العرب 0:31 دقيقة هالاند يتفوّق على ليفاندوفسكي 0:43 دقيقة غالتييه يعلن تخليه عن تدريب ليل بطل فرنسا ! 0:53 دقيقة راشفورد يؤكد جاهزية الـ"يونايتد" لمواجهة فياريال 1:20 دقيقة تحذير الولايات المتحدة لن يؤثر على أولمبياد طوكيو