وسجل الأهداف الأربعة لوست هام، ميشيل أنطونيو ثنائية 37، 63، البرازيلي لوكاس باكيتا من ركلة جزاء 55 وديكلان رايس 58، فيما سجل الهدف الوحيد للضيوف هوغو كويبيرس 26.

وسيلعب وست هام مع آلكمار الهولندي الذي فاز على ضيفه آندرلخت البلجيكي 4-1 بركلات الترجيح.

وفاز آلكمار على آندرلخت في مباراة الإياب اليوم بهدفين سجلهما اليوناني فانغيليس بافليديس في الدقيقتين الخامسة و14، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز آندرلخت 2 - 0 وبذلك تعادل الفريقيان 2 - 2 في مجموع المباراتين.

واستمرت المواجهة اليوم لوقت إضافي لم يسفر عن جديد ليحتكم الفريقان إلى الركلات الترجيحية التي انتهت.